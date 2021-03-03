在婚姻裡忠誠，是大眾普遍的認知，不過泰國一名男子瓦拉通，婚後10年竟向妻子提出「再娶」的要求，並表示是想再娶一位老婆進門幫忙做生意，元配也點頭答應，就這樣3人和平相處了7年，瓦拉通表示，和諧相處的關鍵在於他給出的愛相當平均，自己從來不會以正宮、小老婆來稱呼她們，都是平等對待兩位妻子，至於晚上該到哪間房睡，2位妻子表示，「老公每天都會輪流」。

根據《世界日報》報導，住在泰國叻丕府坡塔蘭縣的瓦拉通現年44歲，他表示這7年來他和2位妻子和平相處，從未發生過爭執，最關鍵原因在於他從來不會要求她們做什麼，給出的愛也相當平等，而2位妻子也表示，不會去爭取「誰大誰小」，十分愛護對方，更形容兩人像是姊妹又像好友般的相處在一起。

年紀較長的妻子翁樂帕說，她和老公結婚至今已18年，從婚後就跟著老公一起做生意，兩人育有一個15歲的大女兒和14歲小兒子，直到7年前的某日，老公突向自己提議，「我可以再娶一個妻子嗎？」並解釋再娶是為了要幫忙一起謀生做生意，翁樂帕雖有猶豫，不過也和老公約定好，「要是再娶一個，必須平等對待，不能有偏愛」。

而瓦拉通將另一位妻子小甜娶進門後，也遵守先前的諾言平等對待兩人，小甜也說，剛開始嫁進來她挺害怕的，但是住在一起後慢慢發現翁樂帕其實很善良。此外，外界相當好奇瓦拉通晚上該和誰同房睡，2位妻子皆表示，「老公會每天輪流，換房睡」。

據了解，瓦拉通和2位妻子在泰國合開了一家粿條店，在當地小有名氣，平時3人互相幫忙一起營業做生意；此外，瓦拉通還有兼差當房產仲介，只要賺了錢他一定平分給2位妻子，假設賺了10萬泰銖，就會當面分給2位妻子各4萬泰銖，自己則留下2萬泰銖，他說，之前做生意曾敗光1600萬泰銖（約新台幣1480萬元）的積蓄，但老婆們從未想過離開他，反而是一起幫忙經營著粿條店，讓家裡度過難關，瓦拉通也感性說道，「給了我和這個家用之不盡的愛與能量」。

2女共侍1夫 男主解密共處之道 【編譯黃冰／曼谷報導】警察、軍人重婚不斷被曝，正室撕小三、夫妻法院撕破臉皮成為網民熱議焦點，不過叻丕府一個兩女共侍一夫的家庭近日卻異常和諧地出現在大眾視野中，向大家撒了一把狗糧。 http://www.udnbkk.com/portal.php?mod=view&aid=313650&_dsign=040d0377 由泰國世界日報發佈於 2021年3月2日 星期二

(中時新聞網)