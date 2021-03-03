在婚姻裡忠誠，是大眾普遍的認知，不過泰國一名男子瓦拉通，婚後10年竟向妻子提出「再娶」的要求，並表示是想再娶一位老婆進門幫忙做生意，元配也點頭答應，就這樣3人和平相處了7年，瓦拉通表示，和諧相處的關鍵在於他給出的愛相當平均，自己從來不會以正宮、小老婆來稱呼她們，都是平等對待兩位妻子，至於晚上該到哪間房睡，2位妻子表示，「老公每天都會輪流」。
根據《世界日報》報導，住在泰國叻丕府坡塔蘭縣的瓦拉通現年44歲，他表示這7年來他和2位妻子和平相處，從未發生過爭執，最關鍵原因在於他從來不會要求她們做什麼，給出的愛也相當平等，而2位妻子也表示，不會去爭取「誰大誰小」，十分愛護對方，更形容兩人像是姊妹又像好友般的相處在一起。
年紀較長的妻子翁樂帕說，她和老公結婚至今已18年，從婚後就跟著老公一起做生意，兩人育有一個15歲的大女兒和14歲小兒子，直到7年前的某日，老公突向自己提議，「我可以再娶一個妻子嗎？」並解釋再娶是為了要幫忙一起謀生做生意，翁樂帕雖有猶豫，不過也和老公約定好，「要是再娶一個，必須平等對待，不能有偏愛」。
而瓦拉通將另一位妻子小甜娶進門後，也遵守先前的諾言平等對待兩人，小甜也說，剛開始嫁進來她挺害怕的，但是住在一起後慢慢發現翁樂帕其實很善良。此外，外界相當好奇瓦拉通晚上該和誰同房睡，2位妻子皆表示，「老公會每天輪流，換房睡」。
據了解，瓦拉通和2位妻子在泰國合開了一家粿條店，在當地小有名氣，平時3人互相幫忙一起營業做生意；此外，瓦拉通還有兼差當房產仲介，只要賺了錢他一定平分給2位妻子，假設賺了10萬泰銖，就會當面分給2位妻子各4萬泰銖，自己則留下2萬泰銖，他說，之前做生意曾敗光1600萬泰銖（約新台幣1480萬元）的積蓄，但老婆們從未想過離開他，反而是一起幫忙經營著粿條店，讓家裡度過難關，瓦拉通也感性說道，「給了我和這個家用之不盡的愛與能量」。
(中時新聞網)
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