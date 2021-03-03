近日在Line等通訊軟體、社群平台瘋傳一則由長庚醫院所分享的「炒蛋禁忌」，遭事實查核中心判定為錯誤訊息。（翻攝line群）

近日在Line群組瘋傳一則長庚醫院發出的「炒蛋禁忌」，文中提到在製作炒蛋和蒸蛋時，若在蛋汁中加入鹽巴，可能會生成有毒的「氯」。不過事實查核中心調查指出，長庚醫院並未發布此訊息，且雞蛋中並不含乳酸菌，更不可能和鹽接觸後產生氯，與事實不符。因此，判定此傳言為錯誤訊息。

近日在Line等通訊軟體、社群平台瘋傳一則由長庚醫院所分享的「炒蛋禁忌」，文中提到，在炒蛋或蒸蛋時，若先在蛋汁中加入鹽巴，鹽會與蛋中的乳酸菌結合產生有毒的「氯」！ 建議民眾「蒸蛋就只能加醬油，若加鹽蒸的蛋就會有一點綠綠的顏色，那就是化學變化產生的氯；炒蛋就必須等起鍋前再加鹽。」

對此，事實查核中心今（3日）指出，中心向長庚醫院求證此訊息後，院方表示並未發布此訊息。至於鹽與蛋中的乳酸菌會結合產生有毒的氯？元培醫事科技大學校長、食品科學系教授林志城指出，該說法漏洞百出，第一，雞蛋中並不含有乳酸菌。第二，乳酸菌經過加熱就會死亡，並不會跟氯化鈉產生化學反應。第三，乳酸菌不會和氯化鈉產生有毒物質。因此傳言說法錯誤。

另外，中興大學食品安全研究所助理教授林哲安補充，氯化鈉在食品中會解離成「鈉離子」和「氯離子」，不過「氯離子」和「氯分子」完全不同，「氯離子」並不具有毒性，且廣泛存在於各式各樣的食品中。

對此，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海推測，可能是因為鹽的化學名稱是「氯化鈉」，加上民眾看到蒸蛋上有綠色就覺得有氯氣，才有此傳言發生。顏宗海指出，由於蛋中含有鐵離子和硫離子，蒸蛋中的綠色，應是硫化亞鐵產生的顏色，這對人體不會有危害。因此，事實查核中心核定此傳言為「錯誤」訊息。

(中時新聞網)