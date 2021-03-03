孫燕姿暌違19年全詞曲創作〈餘額〉，年初於各大數位平台上線，大獲好評，MV請來金鐘視帝李銘順擔綱男主角，不過MV推出後，有許多歌迷上網反應為什麼裡面沒有孫燕姿？她幽默表示：「有啊！MV有一幕男主角唱卡拉OK時，螢幕上有出現呀！」當時她雖然俏皮回應，但向來寵粉的她，心裡已在盤算要再給歌迷一個驚喜，再推出一個從頭到尾都有她出現的自彈自唱版影片，選在3月3日下午3點放上官方頻道與社群驚喜播出。

影片在一個正在裝修中「未完待續」、很有空間感的房子進行拍攝，並特別搬了一架鋼琴進去，看似隨性卻又有一種自然流露的美，堪稱〈餘額〉自彈自唱版MV。

孫燕姿原定去年舉辦「就在日落以前」全新巡演，由於疫情關係暫時停擺，這段時間她都待在新加坡，暫時很難有來台開唱的機會，更何況是自彈自唱。她希望透過〈餘額〉MV彈唱版本，滿足歌迷想跟她一起唱這首歌的願望，她也會陸續跟大家分享更多新的作品。

孫燕姿推出自彈自唱版〈餘額〉ＭＶ(MAKE / MUSIC 提供)

孫燕姿推出自彈自唱版〈餘額〉ＭＶ(MAKE / MUSIC 提供)

(中時 )