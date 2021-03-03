國民黨主席選舉7月下旬登場，備戰參選的國民黨智庫副董事長連勝文日前表示，未來主席應定位為「專職黨主席」，不應該再去爭取公職選舉提名，原本有意參選黨主席的中廣董事長趙少康說，如果是這樣，他就不選主席了。對此，資深媒體人韋安指出，連勝文話有玄機，並建議他選個里長或議員，證明一下民意基礎再來建議。

針對連勝文提黨主席不能選公職，趙少康說不能選總統就不選黨主席，韋安今(3日)在臉書上表示，連勝文的父親連戰2000年7月到2005年8月，擔任中國國民黨主席，2004出來以連宋配選總統，「為什麼連戰可以，趙少康或其他人不行？」

至於連勝文說，黨主席應該全心於黨務之上，不兼任公職，以避免陷入蠟燭幾頭燒的窘狀。韋安指出，這句話就有玄機，難道連勝文選不上公職，就可以專心選黨主席，或不用選也可以當個副主席？

韋安更質疑，國民黨的規矩，難道都是連家説了算？或是黨主席、副主席非連家人不可？連勝文應該先選個里長或議員，證明一下民意基礎再出來建議。

此外，連勝文今天受訪時表示，是否要參選黨主席，不能說有定案，但從今天開始他會認真評估，也嚴肅面對黨員關心的事，請教黨員看法，再做決定。面對媒體詢問，國民黨主席江啟臣目前也是立法委員，連勝文拋這樣的想法是否針對江啟臣？他則回應，這向來是自己的理念，不會針對任何人評論，如果黨內同意他的想法，細節大家可以再討論。

連勝文提黨主席不能選公職，趙少康：不能選總統，那我就不選黨主席！ 可是，連勝文的父親連戰2000年7月到2005年8月，擔任中國國民黨主席，2004出來以連宋配選總統。為什麼連戰可以，趙少康或其他人不行？ 連勝文還說，黨主席應該全心於黨... 由韋安發佈於 2021年3月2日 星期二

(中時新聞網)