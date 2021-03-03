福原愛、江宏傑5年異國婚姻面臨嚴重考驗，因為今日日本媒體曝光了福原愛今年2月與一位高帥男在橫濱中華街約會並一同在飯店過夜的照片，甚至兩人婚變的導火線是因福原愛遭到江宏傑長期言語羞辱。對此，福原愛、江宏傑所屬經紀公司已否認了離婚說法，但也坦言江宏傑並不認識與福原愛出遊的高帥男。

日媒《女性seven》今日報導直指福原愛婚內出軌，更公布多張福原愛與高帥男在今年2月底約會的多張照片。同時，另一家日媒《週刊文春》也報導了福原愛婚變新聞，稱江宏傑掌控慾強，習慣用粗俗的言語來發洩不滿，讓福原愛不堪長期受到言語暴力，在今年1月提出離婚。

福原愛被指因婚姻問題，體重驟降、情緒低落。還被日本電視台工作人員發現她臉上少有笑容。(取自福原愛微博)

據報導指出，當初說著「小愛不需要改變，做什麼我都會支持」的江宏傑，在結束婚宴後、赴日本迪士尼舉行福原愛夢想儀式的前一天，突然說自己肩膀痛，所以不想去迪士尼了。福原愛則是勸說這是很重要的場合，反而被江宏傑大罵：「就是因為妳， 我們家的氣氛才會變差！」

福原愛2017年第一胎懷孕期間，孕吐嚴重，吃不下任何東西，然而江宏傑不僅不關心老婆健康，反而罵她「營養不良」，等福原愛害喜比較好了一點也恢復胃口，江宏傑又要她別吃了，會長胖。等到孩子出生後，江宏傑不僅沒幫忙照顧孩子，反而每天挑剔福原愛打掃不乾淨，導致福原愛一度崩潰向朋友吐心聲，稱自己壓力大到連續不正常出血，眼淚也止不住。

另外，江宏傑還被爆料掌控慾極強，經常用粗俗的言語發洩不滿。不僅因為福原愛特別打扮前往牙醫診所，而動怒開譙「妳這個婊子」，還因為福原愛與如父親依樣尊敬的攝影大師筱山紀信拍照後的一個擁抱，怒吼妻子為何要跟拍裸體照的人拍照，還一時氣憤地脫口：「我也要去找女人劈腿！」

不過福原愛被《週刊文春》問及是否難以忍受老公長期語言暴力才分手？她並未正面回答，只說夫妻倆會好好討論後再做決定。

(中時新聞網)