新冠疫情的大流行帶來全球失業潮，哪怕疫苗的問世帶來緩解，但仍有不少人為求職所苦。然而澳洲卻傳出有120萬人領失業救濟補貼，但雇主都表示招聘困難，深陷員工短缺的困境。

據《澳洲人報》報導指出，目前有近半的企業在招聘員工，其中以農村地區的工需為最。國家技能委員會（National Skills Commision, 簡稱NSC）數據顯示，截至2月19日止，4個星期中有39%的雇主稱在人員招聘上有困難。

NSC針對未來3個月企業用人時說，21%的企業有計畫增加員工數量，僅3%的企業考慮刪減人力。

而澳洲統計局也發布調查，對於2月10至17日對1300家企業進行調查，其中13%企業「嚴重人手短缺」。在藝術、娛樂、醫療保健和社會救助行業，有21%的企業表示受人員短缺的影響。

澳洲政府去年疫情高峰時期，給予民眾的失業補助金額每週約550澳元（新台幣約1萬1千元），有22%的企業認為，「受到政府支持的影響很大」。澳洲銀行（ANZ）的招聘廣告與去年同期相比成長了7%，增加了約2萬職位。

澳洲參議員說，我們需要更多的工作來幫助這些企業，他們站在經濟復甦的最前面，在因新冠疫情大流行而失去的工作中，已經有93%恢復了，更透露，「每天都會聽到雇主稱，收到數百求職者的求職信，但卻只有幾個人來面試。」

而在上周澳洲政府宣布，4月1日起將調降新冠補貼金額，除了這項措施，還要求求職者需履行「共同義務」，要求從7月1日起，每月需完成20份求職申請，若有求職者拒絕從事符合資格的工作，企業可與政府反映，若無正當理由即違反共同義務。

(中時新聞網)