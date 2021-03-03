過去花蓮以透天厝為主，近年來因土地價格高加上土地取得不易，建商推出大樓產品與交易量都有增加趨勢，花蓮縣府根據內政部實價登錄透明化資訊指出，房市交易量最多為花蓮市、吉安鄉，玉里鎮則有明顯增加，建物型態主要以新建華廈及住宅大樓占比超過3成最高。

縣府地政處表示，2020年第4季不動產成交(買賣)案件，全縣交易量最多前3個鄉鎮分別為花蓮市544件、吉安鄉279件、玉里鎮210件，交易量最少的鄉鎮則為卓溪鄉，本季僅有6件。各鄉鎮市主要以吉安鄉、新城鄉、鳳林鎮及玉里鎮呈現件數增加之態勢。後疫情時代市場買氣趨於穩定，至於花蓮縣房市發展後續是否有過熱趨勢，投資市場則充滿觀望氣氛，目前處於緩步上揚之格局。

地政處指出，本季住宅區房地買賣實價案件計271件，件數較上季減少，房地交易型態以中古屋為主，2年內新成屋約占本季案件量14.76％，比重較上季(15.13％)略減。商業區房地買賣實價案件計114件，件數較上季減少，本季建物型態主要以區分所有建物為主，新建的華廈及住宅大樓占比超過3成。

農業用地買賣實價案件則有212件，件數較上季增加，主要交易區位在玉里鎮134件和吉安鄉25件，由於本季位於南區玉里鎮台9線道路拓寬工程協議價購案件皆完成移轉，致玉里鎮交易量顯著增加。

地政處長吳泰焜表示，公布房產買賣件數資訊，因當季案件區位分布、交易條件、建物型態等態樣不同，與上季相較互有增減，動態分析資訊僅供參考。

(中時 )