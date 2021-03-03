中國停止進口台灣鳳梨，在兩岸間掀波瀾。國民黨前副祕書長蔡正元在臉書以「鳳梨心態」為題發文，表示鳳梨問題把兩岸人民的心態打出原形，一邊是白眼狼、一邊當無頭鴕鳥，未來大陸只剩容忍或消滅台灣獨立兩條路可走，若兩條路都走不通或不願走，兩岸問題就只能繼續鳳梨心態，繼續玩鳳梨遊戲。

蔡正元說，一個鳳梨問題，把兩岸人民的心態打出原形。越是台獨傾向的人，越會認為賺大陸的錢是應該的，大陸不買台灣貨就是打壓台灣；馬英九執政出超大陸，是過度依賴大陸的賣台行為；蔡英文執政出超更多到大陸，是台灣太強，讓大陸不得不買；有錢能賺就好好賺，大陸不爽就不要買。台獨傾向不算嚴重的人，會認為大陸不買台灣鳳梨，就是傷害台灣人民的情感。

但這些人從來就不看看2016年以來台灣的所作所為，包括違反WTO規定，禁止台灣人買2000多項大陸貨品，驅逐一大堆大陸的業務和企業，有沒有傷害大陸人民的情感，還有臉要求大陸要有大人大量。

蔡正元表示，大陸也有些人非常鴕鳥心態，總認為兩岸人民一家親，兩岸都是炎黃子孫的中國人，不敢直視現在的台灣人已認為自己不是中國人，甚至否認自己身上有中國人血統，誰跟你炎黃子孫拉拉扯扯。

他說，台灣在美國和日本支持下，維持準獨立或半獨立狀態已超過70年，台灣人在美國和日本影響下，只會跟著美國和日本攻擊中國，甚至到了無法維持起碼的客觀心態。

但是有些大陸人民始終不願正視這些事實，甚至動不動以同文同種自我欺騙；大陸人民自我麻醉，不願承認讓利台灣的惠台措施，是不可能讓台灣人承認也是中國人，只要大陸不給台灣獨立國家的身份，台灣人即使賺再多大陸的錢，台灣人不只不承認也是中國人，還會敵視中國人和中國大陸，在關鍵時刻還會配合美國和日本一齊打擊大陸。

蔡正元認為，未來還會比2016-2020時還厲害，扯什麼心靈契合實在好笑，大陸只剩下兩條路可走，第一條容忍台灣獨立，第二條消滅台灣獨立，如果這兩條路都走不通或不願走，兩岸問題就只能繼續鳳梨心態，一邊當白眼狼，一邊當無頭鴕鳥，繼續玩鳳梨遊戲。

(中時 )