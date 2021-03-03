投資型保單出現罕見的停售潮。由於金管會自3月1日祭出投資型保單管制措施，國泰人壽全市場獨賣的1.06倍保本的附保證月配型投資型保單，去年第四季就賣逾百億元，今年1月單月直接賣近73億元，從推出到停賣，銷量逾新台幣350億元，創下附保證投資型保單的新紀錄。

由於擔心壽險公司提供過多且不必要的保證，讓原本應由保戶自行承擔投資風險的投資型保單，又變成壽險公司來承擔相關投資風險，所以保險局要求從3月1日起，附保證的投資型保單，只能進行身故保本，且只能一倍保本，即被保險人期間若不幸身故，就是退還已繳保費，不符合規定者3月1日前必須停售、改款。

國壽在2020年初獲保險局核准，其投資型保單Young飛揚，即附保證、月月配息型類全委投資型保單，若保戶期間不幸身故，不僅不扣已領的月配息，再退回1.06倍已繳保費，即「身故保本」，若保戶95歲時還「健在」，同樣也是給付1.06倍已繳保費，即「滿期保本」，保戶可利用月配息金作退休生活費，活著自用，但身故保本或滿期保本，就是本金作資產傳承。

後來因為保險局要祭出新規定，去年2月至今，沒有再核准類似的保本型投資型保單。

國壽熱賣的附保證類全委投資型保單，新台幣與外幣計價共四張，去年合計就銷售近新台幣400億元，今年前二月估計有150億元以上。但保單都已暫停受理，保戶現在想買也暫時買不到。

3月1日起，附保證型投資型保單要回歸「單純」，只能身故1倍保本，且基金淨值低於8美元，就不得再月月配息，壽險業者表示，曾有1倍保本舊保單者，即可改款續賣，不用再送審，所以市場也不會有空窗期。

(工商 )