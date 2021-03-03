國片《東經北緯》3日舉辦首映會，該片由水底攝影大師袁緒虎繼《海人魚》後，推出第2部自編自導電影，找來星二代小鮮肉柯鑑育、鄭凱主演，鍾瑶、程雅晨客串，動力火車演唱電影主題曲。該片也是已故三金影帝吳朋奉生前的最後一部作品，導演袁緒虎透露首映會留了一個位置給他，向他致敬，也會另外包場給吳的家人，觀賞吳朋奉在大銀幕上的瀟灑英姿。

已故影帝柯俊雄之子柯鑑育以《東經北緯》出道，片中飾演吳朋奉的兒子，憶起一同拍片的過往，「他演戲全心投入樣子，讓我感覺看到爸爸的影子」；鍾瑶也透露自己因該片與吳朋奉一塊演戲，「這是我跟朋奉哥認識以來，第一次和他對戲，沒想到就要對他破口大罵，導演還要我罵兇一點，所以我指著他罵，害我演完不太敢和他對視」，她透露吳朋奉下戲後反倒安慰她，要她別放心上，暖舉讓她難忘。

鍾瑶今出席電影首映會。（粘耿豪攝）

柯鑑育（左）和鄭凱飾演一對兄弟。（粘耿豪攝）

首映會當天，柯鑑育母親蔡青樺和鄭凱演員父親鄭平君當天都到場支持，柯鑑育笑稱媽媽人脈廣，已經準備好包場計畫；鄭凱則心情緊張，怕被爸爸叼演技，「我怕回家又要『聊天』，爸爸可能會一場場戲講解」。他笑稱當時在海邊拍片，常常打赤膊過日子，想不到殺青後回台北改不了習慣，會光著上身到街上趴趴走，引起路人側目，讓眾人聽了大笑不已。該片5日全台上映。

吳朋奉生前演出《東經北緯》5日上映。（catchplay提供）

(中時 )