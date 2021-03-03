歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，規模6.2強震今天中午侵襲希臘中部地區，目前未傳出傷亡或損害災情。EMSC稍早前分別通報稱，這起地震的規模為6.9以及5.9。

EMSC表示，這起地震於當地時間中午12時15分（格林威治標準時間10時15分）發生，震源深度10公里。德國地球科學研究中心（GFZ）偵測到的地震規模為6.0，深度10公里。

雅典地球動力學研究所（Athens Geodynamic Institute）指出，這起地震的震央位於希臘中部城鎮伊拉索納（Elassona）南方20公里處。

美國地質調查所（USGS）偵測到地震規模為6.3。

雅典消防官員表示，目前未接獲人員傷亡或財物損害通報。

希臘地震學家卡拉撒納希斯（Vassilis Karathanasis）告訴國營電視台，希臘全國各地都感受到地震搖晃。

(中央社)