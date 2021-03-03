馬雅各成立台灣第一間西醫館。(聚珍台灣提供)

台灣第一位英國長老教會宣教士馬雅各醫師逝世100周年，他同時也是為台灣引進現代醫療的先驅，台灣基督長老教會為感念他為塊土地的付出，盛大策畫一系列紀念活動，並積極爭取台南市東區青年公園改名為馬雅各青年紀念公園，目前市府已通過改名，地方也樂見其成。

馬雅各擁有許第一，他不只是第一位宣教士，本身也是醫師，宣教也引進西醫，並成立台灣第一間西醫館。新樓醫院就是由他所成立，至今仍運作中，馬雅各也為了宣教方便，研究台語羅馬拼音，更捐贈台灣第一部印刷機，該部印刷機已有150年歷史，因為鏽蝕嚴重，特別送往國立科工館修復，將在明年印刷機出廠150周年之際，重新展出。

台灣基督長老教會台南中會、新樓醫院、太平境馬雅各紀念教會等單位，5日起舉辦馬雅各醫師別世百周年紀念活動，活動總幹事宋信喜牧師今天表示，6日要舉辦園遊會的青年公園，周邊緊鄰新樓醫院、台南神學院、台灣教會公報社，都跟馬雅各在台足跡與其畢生貢獻有關，宋信喜說，一開始地方原本擔心宗教信仰色彩濃厚，但經與當地里長溝通後，不涉及宗教，也獲得支持，近日將改名馬雅各青年紀念公園。

長老教會歷史檔案館指出，這次展出許多珍貴文物，包括馬雅各當年使用書桌、醫館公告板等，此外，馬雅各當時在教會內部刊物及醫學期刊也曾發表許多台灣相關文章，這次也特別翻譯後展出。

「台灣醫療宣教之父郵摺」限量2500份。(曹婷婷攝)

馬雅各曾使用的書桌。(長老教會歷史檔案館提供)

馬雅各文稿也談及，當時英國大量輸出鴨片到台灣，馬雅各雖然是英國出身，但強烈反對英國做法。

馬雅各系列紀念活動包括3月5日紀念音樂會、6日在青年公園的園遊會，3月6日到6月16日台南神學院甘為霖館內則規畫有紀念展，3到6月每月最後一個周六則安排尋根之旅，踏查馬雅各過往的宣教足跡。

台南新樓醫院與中華郵政合作5日也將推出「台灣醫療宣教之父郵摺」，限量2500份，僅在5日晚間紀念音樂會、6日青年路園遊會販售，園遊會現場另設置臨時郵局贈送特製信封、蓋紀念戳。

台南市東區青年公園將改名為馬雅各青年紀念公園，地方樂見其成。(曹婷婷攝)

台南市東區青年公園改名為馬雅各青年紀念公園，地方樂見其成。(曹婷婷攝)

(中時 )