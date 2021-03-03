日勝生加賀屋大眾湯。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋於2020年12月18日滿10歲，今年3月中旬至6月推出10週年慶祝活動，凡以電話或加賀屋官網訂房的貴賓，即可參與「十時感謝！狂歡刮刮慶」，享每房刮刮樂2張，當日單筆消費滿1萬元的非住宿貴賓也會贈送乙張，此活動人人有獎。

「狂歡刮刮慶」頭獎送住宿價值13萬2000元的「特別室總統套房乙晚」；「身分證對對碰」於4月10日、5月10日、6月10日當天入住，身分證末4碼1218的房客，到加賀屋日和廳用餐滿低消即享「一泊一食住宿券乙張」，每月限定前10名享此優惠。

回饋旅客10大優惠，刮刮樂獎項眾多，其中也包含露天風呂套房1泊2食住宿券、雙人湯屋、大眾湯券等好禮；另外還有「海量十力派！夕月酒吧啤酒快飲比賽」、「十在優惠！每月10號雙泉買一送一」等共計10項活動。

在加賀屋門口可看見既像獅子又像狗的狛犬，是旅客可拍照打卡的可愛地景，此次加賀屋將狛犬化身為天狗參與盛會，「萌趣天狗住房專案」1泊2食平日1萬6700元＋10％起，除了精緻美味的早、晚膳2客，還包含夕月嚴選酒2杯，及全新上市的加賀屋天狗餅乾禮盒、加賀屋天狗毛巾。

(中時 )