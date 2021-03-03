電動車大廠特斯拉掀起電動車、自駕車系統研發風潮，同時只要電池成本下降，特斯拉汽車售價就會調降，這使得特斯拉車款在每個價位都有產品進攻市場，對此，摩根士丹利分析師Adam Jonas指出，他看好特斯拉前景，給予該公司「買入」股票評級，目標價880美元，但他認為該公司的企業業務價值只有345美元，從給予的目標價來看，只占40%。

特斯拉擁有9.5億股流通股數，稀釋後超過12億股，其中包括經營高層的認購股權，若用10億股來算大約是3450億美元。據《CNBC》報導，前特斯拉董事會成員Steve Westly受訪表示，電動車競爭愈發激烈，特斯拉執行長馬斯克面臨沉重壓力。

Steve Westly表示，過去10年一直看好特斯拉，很難想像會有公司的執行能力會比特斯拉還要好，2020年特斯拉營收增至315億美元，財測也持續增加。特斯拉在今年稍早的財測指出，特斯拉的年均成長率有機會增長50%。Steve Westly卻也警告，特斯拉不會永遠成為電動車之王。

Adam Jonas對特斯拉汽車業務估價計算只占給予的目標價的40%，因為特斯拉的軟體與服務業務，比特斯拉生產的汽車更有價值，約為2460億美元。特斯拉目前在全美建立電動車充電網，並提供全自動駕駛模式軟體升級，買斷價為1萬美元。

Adam Jonas對特斯拉其他業務價值也進行評估，電池供應業務約1000億美元，自駕計程車業務770億美元，備用電池供電業務750億美元，保險業務為360億美元。

至於特斯拉有沒有辦法繼續維持電動車龍頭寶座，通用汽車、福特汽車在內的傳統汽車大廠都投入10幾億美元開發電動車業務，也從軟體業務獲得的收入來看，特斯拉必須保持競爭能力，來應對這些對手給予的沉重壓力。

(中時新聞網)