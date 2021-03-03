女生在每個月的經期來臨時，如果沒有好好照顧身體，注意更換生理用品的頻率，輕則造成發炎，重則可能引發中毒性休克，不可不慎。不過到底要多久替換一次才好呢？這麼多樣的生理用品，使用上有什麼該注意的事項呢？《健康療天室》的主持人Ruby老師與美人魚時尚婦產科診所 郭安妮醫師，特別透過實驗，來告訴美眉們每個月都該注意的月事眉角。

●月亮杯怎麼用？棉條常讓人忘了它存在？生理用品迷思大公開

市面上除了各種尺寸的衛生棉，還有運動員常用的棉條，或是近年來風行的月亮杯與布置衛生棉，各有不同的吸收力。Ruby老師實測最強吸力王到底有多會吸。

不過郭安妮醫師強調，生理期間，最好每2-3小時就更換一次衛生棉，千萬不要為了省錢或是覺得生理用品吸力很強，一整天都不替換，許多人就是因為衛生用品的細菌感染造成發炎而求診。還有人因為使用棉條，竟然忘了取出，隔了一周之後發出異味，就診後才發現。郭醫師警告，這種情況很容易引發中毒性休克症候群，如果因體質關係轉成重症，致死率高達五成，千萬不要掉以輕心。完整內容都在《健康療天室》第15集：別再傷害小妹妹！用過月亮杯就不是處女了？打破迷思別被道德綁架。

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

《健康療天室》第15集：別再傷害小妹妹！棉條跟月亮杯搶走了妳的第一次？打破迷思別被道德約束。

(中時新聞網)