荷蘭警方今天表示，首都阿姆斯特丹北方一間2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測中心在開門時間前發生爆炸，似乎成為蓄意攻擊的目標。

北荷蘭省警方透過聲明表示，博芬卡斯珀爾鎮（Bovenkarspel）發生爆炸，震碎建築物的窗戶，但沒有人員受傷。警方還指出，他們已經封鎖案發現場進行調查。

警方發言人告訴路透社，在檢測中心前方發現的爆裂物金屬殘骸，尺寸約10公分乘以10公分。

發言人還說，目前不清楚是什麼東西爆炸，但這樣的事情不會是偶然發生。

3月17日荷蘭將舉行國會選舉，各界普遍認為這是民眾對於政府因應疫情的公投。根據民調，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）所屬的保守派自民黨（VVD）可能持續穩坐第一大黨。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的COVID-19疫情數據顯示，荷蘭當局迄今通報的累計確診總數超過111萬例，且有1萬5700多人染疫病亡。

(中央社)