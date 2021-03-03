行政院長蘇貞昌。（資料照/姚志平攝）

民間團體發動「珍愛藻礁」公投，儼然已形成一股「全民覺醒」的力量，力擋「中油第三天然氣接收站」（三接）開發案。行政院長蘇貞昌2日在立法院答覆國民黨立委費鴻泰質詢時表示，不是公投案有過、沒過，就追究政治責任，此話一出，引發資深媒體人謝寒冰今(3日)不滿地說，怎不需要負責任？更忍不住問「假設4個公投(重啟核四、藻礁、反萊豬、公投綁大選)都過關，你覺得蘇貞昌還留的下來嗎?」

由在野黨、民間社團等推動的4大公投案來勢洶洶，除了重啟核四公投已成案，若是珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選等3項公投，也能完成審查成案，今年8月28日可望將有4項公投一起進行投票。

對此，謝寒冰3日在政論節目《新聞大白話》中說，人民為何要公投，不就是因為政府有違失、覺得政府做不夠、跟民意不合，才做出公投，特別是萊豬跟藻礁案，這兩項都是政府既定政策，但若是兩項公投都通過，表示人民已決定要反對該政策，那如果到了8月28日兩項都通過，就代表政府政策被民眾打臉。

謝寒冰直言，「其實這就是『期中選舉』，基本上就是人民對你投下不信任票，至少總統也許不用下台，但內閣要總辭吧？可是蘇貞昌的回答，就是知道公投很可能會通過，才說不需要負政治責任，但怎不需要負責，如果政府政策都被民眾打臉，怎可不下台？假設4公投都過，你覺得蘇貞昌還留的下來嗎？民進黨內部不會產生危機感嗎？」

(中時新聞網)