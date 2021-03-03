近期金融市場的通膨預期升高，帶動美國10年公債殖利率上升。投信法人表示，美國新一輪紓困方案可望過關，有利於台股波段維持向上趨勢。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)強調美國不會升息，表示物價壓力仍低，由於基期因素使3～7月可能物價會上揚，使通膨出現不穩定的現象，但不代表未來會出現較大或持續性的通膨。

國內股市方面，台股受惠科技產業正向發展、晶圓代工產能供不應求，內需市場亦在台商回流、台積電建廠效應與綠能需求、房市回溫等因素下推升景氣回溫，故全年台股可偏多看待。

尤其，半導體為科技股獲利上修的主軸，預估半導體2021年獲利率達21％左右，IC設計產業獲利率也達7％，皆提供5G相關供應鏈，估5G相關商機將是台股未來5～10年主流。

此外，台灣元月出口年增36.8％，優於預期；電子包括5G相關供應鏈、傳產出口均呈兩位數增長；元月貿易盈餘頗佳，且遠高於去年同期；外貿部門表現強勁，今年首季GDP可望上修，優於去年第四季的4.9％，外在環境上，各國新冠疫苗陸續施打，國際疫情降溫可期，加上美國維持寬鬆政策，美國新一輪紓困方案可望過關，仍有利於台股波段維持向上趨勢。

(工商 )