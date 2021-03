野村投信再創佳績,繼《指標》(BENCHMARK)台灣基金大獎榮獲多項殊榮,又在晨星暨Smart智富台灣基金獎以及亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)獎項中,分別拿下三座以及兩座大獎。野村優質基金榮獲Smart智富台灣基金獎「台灣股票型基金獎」以及「國內ESG基金獎」,成為首檔雙冠王基金,野村鴻利基金則拿下台灣多元資產型基金獎。

除此之外,野村投信在亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)舉辦的2021 Best of the Best Awards年度評選中也脫穎而出,囊括兩項台灣區大獎,分別為五連霸的「最佳投資長(CIO of the Year)」、連續兩年蟬聯的「最佳股票經理公司(Best Equity Manager)」,充分證明野村投信的出色表現持續獲得專業機構認同。

野村投信2015年自法國延攬具備豐富多元資產投資經驗之周文森(Vincent Bourdarie)擔任投資長,迄今約6年的時間已經5度獲得亞洲資產管理雜誌評選為台灣區最佳投資長。周文森在台灣建立具國際級水準之投資管理團隊,團隊成員集結世界各地的金融菁英,包括台灣、法國、新加坡以及香港等地,在台灣的外資投信中獨樹一格,不僅績效有目共睹,更擔任NN投資夥伴旗下基金之大中華股市的投資組合經理。

此外,投資團隊連續兩年拿下最佳股票經理公司,亦為實至名歸,團隊深入研究個別產業與企業的扎實功力不僅反映在績效表現上,也深獲投資人與專業機構認同。

野村優質基金今年囊括各評鑑機構多座獎項,投資標的以台灣藍籌股為主,抵禦景氣波動,同時彈性搭配中小型業績成長股,全面靈活掌握台股漲升動能,產業方面同時掌握電子與非電子產業的行情。此外,近年來ESG投資主題在全球投資市場中日益受到關注,因此Smart智富台灣基金獎今年特別新增ESG投資基金獎項,結合晨星「永續投資評級」制度和基金各項量化數據,挑選永續概念與投資報酬兼顧的獲獎基金,本基金能夠從眾多基金中脫穎而出,實屬一大肯定。

野村投信的台股團隊除了上述獎項,在今年初公布的BENCHMARK《指標》台灣基金大獎中,也拿下「台灣股票」、「台灣中小股票」的最佳基金公司獎,野村優質基金及野村中小基金則獲得最佳表現基金大獎。

各大評鑑機構一致認可野村投信台股團隊基金操作的卓越表現。野村投信台股團隊一共13位專業經理人,平均投資年資約20年,業界資歷深厚,而團隊著重長期趨勢、不追高殺低的投資策略,長期以來也深得客戶肯定與支持,優異表現也已反映在今年多個基金獎獎項肯定上。

