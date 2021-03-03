英國阿斯特捷利康藥廠與牛津大學合作研發的新冠疫苗（簡稱AZ疫苗）問世後，效力多次受到質疑。英國藥品和保健品管理局（MHRA）最新資料顯示，AZ疫苗「絕大多數」不良事件都是在接種後不久出現，且不會引發「更嚴重或長期」疾病。另一方面，南韓3日傳出有2名男性於施打AZ疫苗後死亡，當局正在調查死因與疫苗是否有關。

英國首相強森2月28日宣佈，目前全國已有逾2000萬人接種首劑新冠疫苗；他的目標則是在7月底前讓所有成年公民接種第1劑疫苗。藥品和保健品管理局近日表示，AZ和輝瑞疫苗即便出現副作用，「絕大多數」都是在接種後隨即出現，且不會引發更嚴重的疾病。

韓聯社3日則報導，京畿道政府接獲報告稱，1名居住在議政府市養老院的50多歲男性接種AZ疫苗20分鐘後，出現口齒不清、頭痛、全身無力等症狀，翌日心臟病發身亡。這是該國2月26日開始施打疫苗以來，首起嚴重不良反應的個案。

在平澤市，另名患有腦血管疾病的63歲男子在療養院接種疫苗後，隔日出現發燒、肌肉痠痛、血壓下降等症狀，送醫後宣告不治。京畿道政府表示，防疫部門仍在調查上述2人的確切死因，但根據2人的症狀研判，加上2人生前患有慢性疾病，他們的死亡未必是嚴重過敏反應所造成。

(中時 )