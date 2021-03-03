英國女王伊麗莎白二世的夫婿-愛丁堡公爵菲利普親王(His Royal Highness Prince Philip)已住院逾2星期，並且還轉院進行更仔細的治療，這引起各界對菲利普親王的健康狀況的擔憂，有報導稱，英國王室其他成員中引感到愈來愈強烈的不安。

歐洲周報(EuroWeeklyNews)報導，菲利普親王是在2月17日住進愛德華七世國王醫院(King Edward VII's Hospital Sister Agnes)，當時白金漢宮稱「親王略感不適，預防性住院」。然而在本星期初，親王被轉院到聖巴多羅買醫院（St Bartholomew's Hospital，醫生將繼續為他治療感染，與其他檢查和治療。包括心臟問題。

加拿大皇家專家帕特里夏·特雷布爾（Patricia Treble）在一個媒體上說：「我認為親王住院如此久，王室卻沒有講清楚情況，顯然有些問題，而且我相信王室成員的不安情緒正在增加。」

不過，白金漢宮發言單位仍說：「親王沒有大礙，療程也有效果，但預計至少還要再在醫院待一個星期。」

(中時新聞網)