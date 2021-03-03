滷味攤老闆娘請的滷味，讓失戀的原PO相當感動。(圖擷取自Dcard)

人在心情低落、沮喪時，若他人及時伸出雙手協助，肯定備感安慰。一名男大生分享，今(3日)被女友狠狠的甩了，失戀的他到先前時常光顧的滷味攤，想買點滷味配酒，一解憂愁，這時老闆娘得他失戀心情低落，瞬間變臉，接著大方告訴他這餐免錢，更霸氣安慰，「失戀也是談戀愛的一部分，趕快回家吧」，讓原PO感動不已，直呼當時眼淚真的差點奪眶而出。

原PO今在「Dcard」上發文表示，今日他被女友提分手，先是到健身房用運動來抒發不愉快的心情，待到閉館後衝動買了一大袋的滷味、啤酒來一解憂愁，在取餐時老闆娘寒暄關心了他幾句，「很久沒看到你欸！」原PO則回答，「對啊，最近在減肥，不過今天被女友甩了，想說吃滷味放縱一下」。

語畢，老闆娘瞬間變臉，把剛剛收的錢退還給原PO，並語重心長的告訴他，「誰沒有這個時候，失戀也是談戀愛的一部分啊，趕快回家吧」，讓原PO瞬間感動到說不出話，更形容當下眼淚真的快飆出。

老闆娘的暖舉曝光後，不少網友大讚感動，「老闆娘好讚！」、「老闆娘一生平安」、「等心情變好的時候，再請老闆娘喝飲料啊」，還有網友開玩笑說，「你可以篡位老闆之位了」、「下一篇 我與老闆娘在一起」，不過還是有網友給安慰，「記得吃完就要嗨起來唷！怎麼愛跟怎麼放都是人生要學習的課題，加油唷！」、「拍拍，每個經過都能讓自己更成長」。

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(中時新聞網)