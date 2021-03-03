走出誠品行旅即可零距離擁抱松山文創園區的自然綠意。（誠品行旅提供）

eslite hotel誠品行旅去年首開飯店先例，攜手誠品事業體全面啟動「解悶逛誠品︱發票變現金」回饋活動，以「發票換現金」之優惠，廣受旅人熱烈迴響，也引領一波以發票折抵住房費用的風潮。

時序春暖花開的3月，適逢誠品行旅開幕屆滿6週年，特以發票換現金之優惠回饋給房客，自即日起至6月30日推出「票亮逛誠品！發票狂享住房半價」，凡誠品人白卡、金卡及黑卡會員持全台誠品書店、誠品生活、誠品線上或誠品行旅之單張實體或載具發票，發票金額即等同現金，預訂官網公告之住房專案，可直接折抵住房費用，最高可享「半價折抵」，入住日期為發票開立後60天內，每日限量20間。

誠品行旅表示，凡持有台灣誠品白卡、金卡及黑卡之卡友，憑全台誠品生活、誠品書店、誠品線上或誠品行旅之單張實體或載具消費發票，透過電話或官網訂房，即可依發票金額折抵官網公告之住房專案費用（唯獨誠品行旅限下次入住時折抵），最高可享半價折抵，1張發票金額可折抵1間或1晚房費，最後使用期限至8月底止。

位於信義區的誠品行旅，每間客房皆擁有城市中難能可貴的戶外陽台，獨家景致一覽無遺，亦可盡情瀏覽大廳書坊The Lounge五千冊大型書牆，觸眼可及臺灣三零年代以降的攝影作品，而踏出飯店即是環抱綠意的松山文創園區，可獨享城市叢林裡難得的寧靜。

(中時 )