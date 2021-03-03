彰化銀行統籌主辦宏華營造公司新臺幣19.8億元聯貸案順利募集完成，於宏華營造「高雄港第七貨櫃中心計畫」工務中心舉行簽約儀式，由彰化銀行總經理黃瑞沐代表銀行團與宏華營造董事長陳宗興簽訂聯貸合約。

本次聯貸案資金用途係支應宏華營造承攬「高雄港第七貨櫃中心計畫-S1～S3碼頭護岸及新生地填築工程」所需履約保證金、預付款還款保證及工程周轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦行，聯貸銀行團成員包括台新銀行、第一銀行、臺灣中小企銀、永豐銀行、台中銀行、高雄銀行、兆豐銀行、華南銀行及板信銀行等合計共10家金融機構參與。本聯貸案原擬籌組額度為19億元，在參加金融機構踴躍參貸下，超額認購達147％，最終以19.8億元結案，顯見金融同業對宏華營造經營團隊的支持及肯定。

宏華營造主要從事碼頭興建及港灣浚渫工程，包括海堤施築、填海造地、海底鑽炸、海管鋪設等工程項目，近年亦投入離岸風電及橋梁工程，擁有全台最大自有海事工程船隊，知名工程實績如高雄駁二藝術特區的亞洲最長旋轉橋，及2019年南方澳大橋坍塌救援工程，曾多次獲公共工程金質獎特優，專業實力及經驗兼具，為臺灣海事工程龍頭企業。展望未來，隨政府持續推動公共工程建設計畫，海事相關工程需求看增，可望進一步提昇營運獲利、再創佳績。

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