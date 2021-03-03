「日本放送協會」（NHK）報導，日本海上自衛隊3日派出護衛艦，參與海上保安廳的可疑船隻應變演訓，由於這是8年來海上自衛隊首次派出護衛艦參演，可能進一步升高釣魚台周邊的緊張局勢。

根據報導，該演習於九州周邊海域進行。海上自衛隊派出「澤霧號」護衛艦（DD-157）和「蒼鷹號」飛彈快艇（PG-826），以及2架直升機，海上保安廳則出動2艘巡邏船。儘管該演習並未對外公開，但NHK表示，演習的想定為發現可疑船隻接近重要設施，海上自衛隊和海上保安廳便以無線通訊共享情報，協同追蹤可疑船隻，並迫使其停船。

雖然海上保安廳每年皆會進行此類演習，但這是海上自衛隊8年來首次派出護衛艦參演。日本防衛省關係人士表示，這有助於增加海上自衛隊護衛艦十分缺乏的近海監視任務經驗。海上自衛隊最高階官員海上幕僚長山村浩2日才在記者會中表示，考慮到東海的緊張局勢，與海上保安廳共同行動的重要性正不斷上升。

由於允許中國大陸海警在必要時使用武器的《海警法》已在2月實施，讓日本對大陸海警近期於釣魚台附近的活動相當緊張。日本政府目前主要讓具有警察權的海上保安廳進行第一線應對，海上自衛隊則在後方進行警戒與監視。不過對海上執法領域十分熟悉的明治學院大學副教授鶴田順指出，由於中國大陸動作頻頻，對海上保安廳來說，像這類在與海上自衛隊合作下行使警察權的訓練「十分重要」。

(中時新聞網)