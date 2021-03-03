中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今首批到貨的AZ疫苗為11.7萬劑，並非原先說的20萬劑，是我國直接洽購的1千萬劑的一部份，將針對第一線的11萬多名醫事人員開始施打。但據最新公布民調顯示，「民眾是否願意在未來一周內去醫院施打新冠疫苗」，有33.3％表示會，59.4％表示不會。且交叉分析「泛綠」選民雖施打意願最高，但亦有54.9%比例的人表示暫不願施打。

陳時中日前表示，台灣透過國際管道買到1981萬劑疫苗，國產約2000萬劑，另外，BNT若談成再增500萬劑，最多可獲得4500萬劑疫苗。圖左至右分別為BNT、Moderna及AZ疫苗。（路透）

陳時中日前表示，目前台灣拿到手的疫苗已有1981萬劑（476萬劑COVAX、1000萬劑AstraZeneca疫苗、505萬劑Moderna疫苗)，未來若成功買到500萬劑BNT疫苗，加上2家國產各1000萬劑疫苗，總計最多會有4500萬劑。以1人2劑來算，等於所有國民都能打，若沒買到BNT，且國產疫苗沒買開口合約的1000萬劑，最少也有3000萬劑，可供6成5民眾施打。

《美麗島電子報》昨(2日)公布疫苗最新民調結果，民調詢問國人「對衛福部規劃購買新冠肺炎疫苗的進度和應變能力，整體而言滿意不滿意？」結果顯示，有67％表示滿意，26.4％不滿意，另有6.5%的受訪者未明確回答。

值得注意的是，當民調進一步詢問「未來一個星期，若您有機會可以去醫院注射新冠肺炎疫苗，那您會不會去？」，結果卻顯示，有33.3%表示「會」，59.4%表示「不會」。且若將此結果以政治立場進行交叉分析，亦能發現「泛綠」民眾，雖是意願最高的族群，但比例也僅有38.7%，另有高達54.9%表示「不願意」。

此次民調係由《美麗島電子報》委託「畢肯市場研究股份有限公司」執行電訪，調查時間為2021年2月24日至25日進行，以設籍在全國22個縣市年滿20歲的民眾為調查範圍及對象，由訪員進行「電腦輔助電話訪問」為調查方式，在抽取電話門號後由CATI系統主機撥號時，再藉由「隨機跳號」替換該門號的末2碼。成功樣本數為1074人，抽樣誤差在95%信心水準下，為±3.0%。

(中時新聞網)