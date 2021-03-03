台灣公務革新力量聯盟今天舉行記者會，抨擊公務人員考績評定有如「大黑箱」，呼籲考試院應於公務人員考績通知書上具體載明理由。對此，銓敘部回應表示將審慎研議，並將於考績法完成修法前，研議可行方式，讓各機關辦理考績實務有所依循。

台灣公務革新力量聯盟今天在考試院大門口，舉辦「考績作業大黑箱，公務員要求附理由」記者會，聯盟秘書長何昀峯指出，公務人員考績評定作業的沉痾已久，不但流於形式，同仁事後也不知道評定的原因、工作上哪些方面要改進，整個過程有如「大黑箱」。

為此，台灣公務革新力量聯盟公開呼籲考試院，依大法官解釋及正當法律程序，在全國的公務人員考績通知書上具體載明理由，並逐步修正考績法。

銓敘部晚間回應表示，公革力所提有關考績評核應作為受考人表現之有效回饋及調整指引之訴求，該部將審慎研議，並將於考績法完成修法前，研議可行之方式，以資各機關辦理考績實務有所依循。

(中時 )