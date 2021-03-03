台中市議會3日召開程序委員會，決定15日起召開10天臨時會，國、民兩黨及超黨派、無黨所提的6個專案報告中，卻無台中捷運綠線進度報告，引起綠營支持者關切；民進黨團總召謝明源緊急更改提案，撤銷原民進黨團所提的「女力購資訊外洩專案報告」，改提「台中捷運綠線恢復通車進度專案」報告。

台中市各界引頸企盼的捷運綠線，何時可恢復試營運及正式通車？市長盧秀燕強調一切須以安全為前提，並未明確說明日期，一般預期本月應有明確答案；當議長張清照要求臨時會各政黨共提6個專案報告，並無台中捷運綠線進度報告，讓中捷公司大鬆一口氣。

藍、綠及超黨、無黨所提的6個專案報告中，包括國民黨所提中央宣告地方食安自治條例無效後市府因應作為、中台灣元宵燈會停辦檢討；民進黨所提的女麗購成效、肉品市場轉型規劃；超黨派提豐洲工業區二期土地徵收，及無黨的工廠管理輔導成效等專案報告。

民進黨團議員今天下午才發現，為何沒有要求市府提出捷運綠線進度的專案報告？黨團總召謝明源指出，因有不少議員事後才反映，考量北捷的報告已送到市府手上，黨團決定撤銷原提的「女力購資訊外洩專案報告」，改提「台中捷運綠線恢復通車專案」報告。

(中時 )