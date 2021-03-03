大陸股市近期呈現橫盤震盪，投信法人指出，內外資皆持續流入A股，支撐股市表現，加上大陸政策主軸仍以內需消費為發展根本，因此相關大消費產業將會持續受惠政策紅利。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，雖然去年第四季以來，多位官員表示貨幣、財政政策將在今年度逐步回歸常軌，市場擔心貨幣政策是否會提早轉向，但考慮今年3、4月是信用債到期高峰，為了避免再次大規模違約發生影響市場情緒，預期第二季資金面仍不會過度收緊，後續須持續觀察大陸政府政策走向。

2021年全國兩會即將於3月4日在北京召開，今年是中國共產黨成立100周年，也是十四五規劃開局之年，將是一個政策的大年，主軸在建構內外需雙循環的新發展格局，加上各行業規劃將在陸續公布，相關產業鏈也可望受惠政策紅利。

統計過去20年全國兩會期間，上證指數上漲中位數為0.46％，上漲機率為60％，兩會期間由於等待政策公布、接近企業公布年報時點、及時間較短影響，市場走勢以窄幅震盪為主，但各類股中以消費類股表現較突出，在兩會後一個月，隨著政策明朗化，市場觀望氣氛下降，受惠政策相關類股也有所表現，加上企業年報持續公布，業績確定性較高的類股也持續受資金青睞，上證指數的上漲機率為75％，漲幅中位數為4.8％，上漲機率及幅度皆有所提升，類股表現來看，以消費及金融類股表現較佳。

隨著兩會回到往常的3月招開，顯示大陸逐漸擺脫疫情，回到正軌，大陸經濟復甦較快，成長絕對值更是名列前茅，加上A股的機構化和國際化的進程將進一步提速，大陸居民財富配置的路徑逐步向資本市場轉移，內外資皆持續流入A股，支撐股市表現，加上大陸政策主軸仍以內需消費為發展根本，因此相關大消費產業將會持續受惠政策紅利。

(工商 )