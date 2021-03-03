近幾年快速竄紅的黑沃咖啡，不僅展店積極，同時也拓展新產品線！今（3/3）日是「世界野生動植物日(World Wildlife Day)」，黑沃咖啡響應環保，特別與台北市立動物園聯合推出「黑沃動物地球村 瀕危動物濾掛禮盒」，全台黑沃門市及黑沃官網商城自今日起正式販售！

值得一提的是，黑沃咖啡歡慶石虎寶寶們成為幸運代言人，只要加入黑沃APP會員、加碼3萬杯咖啡免費大放送。

黑沃咖啡全台目前已有53家連鎖加盟店，2021年總店數預計翻倍成長、上看120家。

動物學家「珍．古德（Dr. Jane Goodall）」曾經說過：「唯有了解才會關心，唯有關心才會行動，唯有行動，生命才有希望。」黑沃咖啡以台北市立動物園現有的石虎、紅毛猩猩、非洲野驢、棉頭絹猴等瀕危動物為設計發想，並用心挑選與其分布國家對應的產區咖啡豆，邀請民眾用一杯咖啡的時間，去認識這些與人類共存、卻面臨滅絕危機的動物寶貝們，藉此重新省思人類與自然環境的關係，也一同為動物保育盡一份心力。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，黑沃與台北市立動物園聯名濾掛禮盒，售價480元，將提撥5％銷售額捐入「台北市立動物園動物認養專戶」，統籌運用於野生動物保育工作，喝咖啡也可以愛地球！

同時，台北市立動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，與特有生物研究保育中心合作推動石虎保育繁殖計畫，收容照養的石虎「小魚（公）」和「平平（母）」彼此看對眼，保育員於109年12月下旬時，有觀察到交配的行為，於是開始追蹤「平平」的賀爾蒙變化，確認懷孕狀況。3/2下午接近四點時，「平平」自己進入巢箱內待產，陸續誕下三隻小寶寶。

「黑沃動物地球村 瀕危動物濾掛禮盒」代言的四個瀕危動物，其中之一就是本土的石虎，巧合的讓黑沃咖啡聯想到「這三隻石虎寶寶難道是特地趕來代言黑沃咖啡的嗎？」也讓這個聯名活動更富意義！

(工商 )