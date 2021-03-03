結婚之後，不再只是兩人世界而已，對許多人來說，「婆媳關係」更是維持良好婚姻的關鍵之一。大陸一位人妻嫁入夫家5年，公婆不但待她好，婆婆更將她視同親女兒照顧。不過，有一天婆婆突然要媳婦收下50萬元人民幣（約214萬新台幣），跪求她能和兒子離婚，好傳宗接代。這讓人妻淚崩，不知該如何是好。

根據《網易新聞》報導，大陸一名人妻投稿指出，5年前和老公結婚，雖然夫家的家境不好，公婆也沒有收入，但仍不顧家人反對嫁過去。由於老公是獨生子，從此便和公婆住在一起，靠夫妻兩人的收入養家。

人妻表示，公婆很疼她，尤其婆婆更把她當作親女兒對待，不捨得讓她做家務事。唯有一件事困擾著她，那就是在這5年間，始終沒有辦法懷孕，就算多次配合醫生治療，仍無法順利懷上孩子。對此，公婆沒有表示意見，至於老公則是對她相當支持，認為只要盡力就好，不能生也就認了。

直到有一天，婆家的房子因拆遷得關係得到了100萬元人民幣（約新台幣429萬元），人妻想說好日子要來臨了，沒想到公婆突然表示要分她50萬元（約214萬新台幣），人妻立刻回絕老人家的好意，然而婆婆卻當場下跪，哭著說，「我知道妳是好媳婦、好閨女，但妳不能生育，不能讓我們家斷後啊！所以媽求妳，妳們離婚吧，媽知道對不起妳，這五十萬給妳，算是補償行嗎？」

看到婆婆真心祈求的眼神，人妻當場淚崩，儘管無法生育已是事實，但她並不想因此離婚，心灰意冷下，只好投稿求助詢問網友，「該怎麼辦？該怎麼辦？」

(中時新聞網)