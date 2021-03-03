109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽接近尾聲，政治大學昨天靠著張鎮衙關鍵三分命中，以70比69險勝台灣師大，本階段目前5戰全勝，提前確定收下4強資格，也是隊史首進UBA公開男一級4強。

政大教練陳子威指出，有預想面對台師大這場會很膠著，師大防守很出色，給了球隊很多難題，是很好的經驗累積，而球隊成軍4年總算拿到4強門票，可以帶領大四球員登上小巨蛋，內心很感動。」

本戰第4節倒數44.3秒投進致勝三分球的張鎮衙，感謝隊友吸引對手防守注意力，還有隊友林彥廷不斷提醒大家、給予信心，也是大家支持的力量給他出手自信，「我也是高中畢業後首次可以再到台北小巨蛋比賽，跟彥廷說的一樣，都忘了球隊休息室要怎麼走了，接下來我們一樣專注每一場，就算已經確定晉級，剩下的2場複賽就當4強前哨戰來拚，目標爭取決賽第1種子。」

台師大其實還有最後一波攻勢有機會帶走勝利，陳又瑋帶球靠近籃框找尋機會，可惜出手未進，政大丁恩迪抓下關鍵防守籃板，張鎮衙笑說：「又瑋那球真的讓我心臟跳出來2、3公分，還好有順利守住。」

因為政大獲勝，也讓昨天獲勝的義守大學，以4勝1負戰績一同確定提前搭上4強列車，至於其他球隊戰況，衛冕軍健行科大、台師大及世新暫以3勝2敗保有爭奪4強機會，國立體大、高雄師大則為1勝4敗，輔仁大學0勝5敗。

林彥廷今天為政大贊助11分。（大專體總提供）

台師大許敬恩今天比賽中被打到臉部受傷濺血，處理傷口後回到場上奮戰，全場貢獻17分。（大專體總提供）

(中時 )