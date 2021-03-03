國際獅子會玉井區噍吧哖分會邀獅友集資購買一輛廂型車，讓層林社區接送當地國小、國中生上下學。（劉秀芬攝）

位於台南市玉井區的小校層林國小，因部分學生住家偏遠，或父母沒時間接送小孩，社區善心人士贈送兩輛廂型車當成接送車，其中一輛因過於老舊，去年失修報廢，國際獅子會玉井區噍吧哖分會得知後，邀獅友集資100萬元添購新廂型車，3日舉行贈送儀式，小朋友們開心與新車合影。

層林國小原有兩輛接送車，其中一輛為當地九華山上禪林寺師父捐贈，由社區人士開車幫忙接送層林國小、玉井國中學生上下學，因人數眾多，還要分成兩趟。

去年一輛接送車因車子老舊報廢，國際獅子會300-D1區獅友林榮郁得知後，結合國際獅子會及玉井區噍吧哖獅子分會團隊，尋求民間企業資源，獲旭陞光電董事長謝成龍、崧柏電子董事長黃子哲贊助，以及獅友們的捐款，共募得100萬元。

除了以85萬元購買一輛廂型車供社區接送層林地區國中小學生上下學，另15萬元用為維護車輛雜支。

3日捐贈儀式現場，民政局主任祕書陳仲杰、層林里長嚴福春，許多獅友也到層林國小觀禮，層林國小幼兒園小朋友以精彩的舞蹈歡迎慷慨贈車的叔叔、阿姨，層林國小校長林水順、玉井區區長陳新澈除代校方、社區接受贈車，也回贈感謝狀給出錢出力的獅友及企業。

(中時 )