經濟可望因積極施打疫苗及政府擴大財政支出強力復甦下，美國聯準會（Fed）官員預期今春將面臨通膨升溫。但他們也強調，鑑於美國尚未實現完全就業通膨也未達標，Fed仍將維持寬鬆政策，好讓無業的美國人盡速重返工作崗位。

美國公債殖利率近來節節走揚反映出，投資人基於經濟復甦動能增強及生活可望回歸常軌，揣測Fed可能提前緊縮貨幣政策。

但Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）2日對美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）演說時列舉一長串理由，包括美國流失1,000萬個工作機會、女性勞動參與率因疫情下滑，足證美國尚未實現完全就業。

更何況美國通膨率仍不及Fed的2％目標，Fed決策者甚而希望通膨超越2％「一段時日」後，再採取行動抑制。

布蘭納德表示：「無論從就業還是通膨來看，美國經濟離我們的目標尚有段距離，假以時日才會有實質進展。」她說：「我們須保持耐心才能達標，這已列入我們的前瞻指引。」

舊金山聯邦儲備銀行總裁戴莉（Mary Daly）也有類似的論調，她在準備對紐約經濟俱樂部（ Economc Club of New York）發表的講稿中提到：「我們最大的優點就是有耐心。我們得一再重新評估就業市場的能耐，避免在數百萬美國人受益前，就貿然收緊貨幣政策。」

在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的戴莉進一步解釋，強調「耐心」是為向外界宣示，Fed不會在通膨率有升破2％目標的跡象時就有動作。

迄至目前為止，Fed官員對美債殖利率走揚大都不以為意，認為不過是反映市場對經濟可望復甦及通膨即將升溫的預期心理。在此同時，Fed官員也未說過有阻升美債殖利率的必要性，理論上殖利率攀高不利經濟復甦。

(工商 )