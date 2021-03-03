近期全球股市波動加劇，但整體氣氛仍偏樂觀，景氣復甦步調也在持續，跌深且具有景氣循環特性的疫情受害族群，在12月漲多休息後又再次領軍上漲，包括零售型與旅館型在內的傳統收租型REITs表現亮麗，且從累計跌幅來看，上檔空間仍不小。

投信法人指出，全球REITs業績在疫情蔓延之下仍算穩定，因此不乏評價相對偏低且成長性與價值兼具的標的，建議將全球型REITs基金納入資產配置，降低投資波動度。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏指出，疫苗改變市場投資風格偏好的狀況有機會持續，價值導向的全球REITs中，以折價較大的產業類別受惠最大，而成長前景較明朗的工業與特殊型資產亦有穩健的表現，建議選股以資產品質優良與遭遇錯殺的跌深股雙邊布局。操作上，可以優質大型REITs為核心，搭配資產負債表強健但尚未收復失土的個股，創造超額報酬。

區域配置上採均衡布局，看好美國、日本、澳洲、英國、加拿大、新加坡等區域。產業配置上看好景氣連動性高且具轉機的零售及旅館，以及業績穩健的工業及特殊REITs。

(工商 )