因應退休軍公教再任私校專任教師停領退休俸，前年被大法官宣告違憲，行政院歷經一年半的整合後，預計明天行政院會通過「公務人員退休資遣撫卹法」等3項配套修正，刪除違憲條文；現役人員所提繳的退撫基金費用將免予課稅。

大法官前年8月23日做出軍公教年金改革釋字第781、782與783號解釋，基於法律不溯既往、信賴保護原則、比例原則等，宣告退休再任職停領退俸規定違憲。

對於大法官認為退休軍公教再任私校停俸的「雙薪肥貓」條款違憲失效，當時行政院統計，受影響軍公教總數有1169人，並著手展開配套修法，經過一年多盤點及討論，相關配套修法行政院預計明天於院會通過。

據悉，行政院會明將通過由國防部所擬「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」，修法內容包括退役後轉任私校人員無須停俸；此外，對於現役人員退伍除役後所領退休俸、贍養金及遺屬年金給付金額，於消費者物價指數累計成長率達正、負5％時，應予調整，或至少每4年應予檢討，以維繫生活所需。現役人員所提繳的退撫基金費用將免予課稅。

行政院表示，為使教職員與勞工及私校教職員在職提繳退撫金的課稅規定趨於一致，增訂教職員依規定按月繳付之退撫基金費用，不計入繳付年度薪資收入課稅，預計將嘉惠現職約18萬參加退撫基金的教職員。

另外，考試院所擬「政務人員退職撫卹條例部分條文修正草案」，刪除支領或兼領月退職酬勞金政務人員，因再任私立學校有給職務應停止領受月退職酬勞金規定，以符合憲法之平等原則；此外，增訂政務人員繳付的自提儲金，不計入繳付年度薪資收入課稅規定。

(中時 )