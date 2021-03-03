聯發科一名張姓工程師2019年7月於新竹縣關西鎮六福莊舉辦婚宴，未料，吃完飯後有近40位賓客上吐下瀉，出現食物中毒現象，張男與妻子不甘心婚禮被毀，且顏面盡失，遂與17人共同向業者提告求償。新竹地院審理後，認業者確有食物處理疏失，判須賠償張男等18人共計25萬餘元。可上訴。

據判決書指出，張姓工程師主張，他與妻子於2019年7月13日中午於關西六福莊非洲廳舉辦婚宴，當日席開18桌，眾多親朋好友蒞臨現場為新人祝賀，並於宴後向業者支付28萬5千餘元的費用。張男控訴，開心舉辦完婚宴後，同年月15日前往公司上班時，卻聽到同事向他指稱，自從吃完婚宴後，陸續聽到將近數十位賓客有上吐下瀉、發燒以及急性腸胃炎等情形，張男才發現事情不對勁，與妻子一一向賓客確認，一查才發現有多達40位賓客感到身體不適，甚至其中幾位症狀嚴重因而緊急送醫。

張男認為事件已構成食物中毒的標準，於同年月16日要求業者將婚宴當天的餐點檢體送驗，並徹查所有食物來源、保存狀況、料理流程等。孰知，業者卻回應，「檢體已丟棄無法送驗」，更堅稱婚宴食物沒問題，不願意賠償。張男與妻子難以接受這樣的說法，一生難得的婚宴全被業者所毀，甚至必須一一向前來祝福的親友致歉，實在難吞怒火，遂與17名賓客一同向業者提告求償。

對此，業者聲稱，當時張男席開18桌，人數超過180人，但僅十分之一的賓客有出現腸胃炎的現象，若食物真的有問題，將不只18人有症狀；業者更辯駁，也無法排除是傳染病所造成的類似症狀，且當天並未有任何人反映食物有怪味。

法官發現，婚宴的海鮮冷盤餐點於當日上午10時許即製作完畢，但業者卻未立刻冰入冰箱冷藏處理，僅將食物放在無冷氣的檯面，且婚宴當天正值夏季，中午溫度高達攝氏35度，環境顯然不適合放冷盤，更有導致食物腐敗的可能性。此外，當日婚宴於下午1時才開始上菜，推斷冷盤已於室溫下擺放至少3小時，此作業流程嚴重違反食品衛生安全，以此判定張男等18人的主張合理，業者應負起損害賠償責任。

新竹地院酌情後，於2月26日判定業者須賠償張男食物瑕疵金2071元，以及精神撫慰金5萬元；另須賠14人精神撫慰金與消保法第51條的懲罰性違約金各6000元，共計1萬2千元；再賠3人精神撫慰金與懲罰性違約金各5000元，共計1萬元。合計判賠25萬餘元。可上訴。

(中時新聞網)