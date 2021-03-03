桃園一名老翁從孫子的手機裡，看到孫子的13歲女友小茹（化名）裸照，竟以此威脅小茹與他到摩鐵發生關係，想約小茹發生第2次關係被拒後，竟腦羞成怒，將裸照洗成照片，拿到小茹住處附近散布，直到小茹的家人撿到裸照全案才曝光。老翁最後被桃園地院依對未滿十四歲之女子犯強制性交、強制未遂與散布少年為猥褻行為之照片罪，重判8年4月，其中4月得易科罰金12萬元。

判決書指出，老翁因為就讀國中的孫子與小茹交往，輾轉認識小茹，某天在孫子的手機裡看到小茹裸照，竟偷偷存取，再於2020年6月至8月間持裸照威脅小茹發生關係，若不從就散布照片，小茹心生畏懼答應，隨老翁到摩鐵被硬上得逞。

據「ETtoday新雲聞」報導，老翁吃到甜頭後，同年9月至10月再次威脅小茹發生關係，但小茹藉故推辭未現身，老翁不滿被放鴿子，竟將小茹的裸照印成15張相片，拿到小茹住處附近散布， 直到小茹的家屬撿到裸照緊急追問，小茹才哭著向家人說出實情，全案因此曝光。

老翁到案後坦承不諱，法官勘驗相關事證後，認為老翁持裸照威脅小茹強制性交、散布裸照，已嚴重影響小茹正常人格發展，考量事後與小茹家屬達成和解，審酌後依對未滿十四歲之女子犯強制性交、強制未遂、散布少年為猥褻行為之照片罪，判刑8年4月，其中4月得易科罰金12萬，全案仍可上訴。老翁孫子拍攝小茹裸照部分，因涉犯製造少年為猥褻行為之照片電子訊號罪，桃園地院少年法庭仍在審理中。

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(中時新聞網)