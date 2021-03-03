澳洲執政自由黨近日接連爆出性醜聞，可望成為未來總理的司法部長波特（Christian Porter）3日證實，自己正是稍早被暗指涉及33年前性侵案的內閣部長。但他全盤否認一切指控，並堅拒辭職。他稱，自己會休假數周，重新對自己進行心理建設，有信心重新履行職務。由於這名女子已在去年過世，澳洲警方表示，無法繼續追究相關指控。

現年50歲的波特被指在1988年性侵一名當時年僅16歲的女同學。

波特表示，當時17歲的他和一名16歲少女及另外兩人，獲選為澳洲學校辯論代表隊，前往雪梨大學參加一場國際性比賽。但之後兩人沒有聯絡，他形容對方聰明開朗，但強調從沒跟對方睡過。

女子2019年曾聯繫新南威爾斯州警方，警方去年3月展開調查，同年6月女子自殺身亡，由於缺乏受害者證詞，當局難以起訴。

波特在記者會上強調，「這是很久以前的事了，我一直記得是一段快樂的時光，但我可以斷言，以各種形式提及的指控並沒有發生。」有人匿名把聲稱是女子生前整理的指控文件寄給澳洲總理莫里森和國會議員，上周經媒體披露後，引起廣大關注。

波特曾擔任西澳州財長，2013年成為聯邦國會議員，2017年獲時任總理滕博爾拔擢為司法部長。受害人的朋友和法律界顯赫人士一直向莫里森政府施壓，要求對指控進行獨立調查。莫里森則力挺波特，強調應交由警方處理，而警方2日表示，未能在調查當中發現足夠證據，因此已結案。

(中時 )