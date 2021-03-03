美國10年期公債殖利率近期飆到2020年2月以來高點，創新冠疫情以來最高水位紀錄，導致股市等風險資產遭到拋售，隨著殖利率在突破1.6%後急速回落至1.4%區間，讓美股近期止跌反彈，但許多華爾街分析師認為，隨著美國經濟強勁復甦預期到來，可能還會有一波減債恐慌 (Taper Tantrum)所引發的股市拋售。

據《路透》報導，儘管美國聯準會(Fed)一再釋出將延續寬鬆政策直到Fed的目標達成為止，但隨著通膨率以及代表無風險利率的美國長天期公債殖利率走揚，讓股市走勢目前壓力過大。減債恐慌 (Taper Tantrum)代表雖然目前Fed一再承諾不會輕易停止購債、縮表甚至是升息等會激發市場情緒激烈的手段，但從經濟基本面來看都有迫使Fed打破承諾的風險，所引發的恐慌。

花旗美國利率策略主管 Jabaz Mathai表示，目前美股拋售潮可能會緊縮，主要是平衡通膨率與利率掉期利差收窄，代表美債殖利率近期已經來到高峰。Jabaz Mathai警告，美債熊市還沒脫離，短期拉回可能是原因之一，但預期美國10年期公債殖利率將保持穩定。

10年期美債平衡通膨率，為美國10年期公債殖利率與同期抗通膨債券（TIPS）殖利率利差，已經從2月中旬的2.24%收斂至2.2%，這用來預期未來通膨率走勢。

不過，本周一(1日)公布的美國製造業 PMI 指數報 60.8，創下近3年最強成長，製造業價格也寫下2008年7月以來高點，代表就算短期的美債債券殖利率回穩，但上揚的壓力依然存在，未來市場仍有陷入恐慌的可能。

Capital Group 固定收益投資經理 Ritchie Tuazon指出，近期經濟復甦、疫苗施打等傳出好消息，但Fed更應該深知，該讓市場知道他們會堅守承諾。

(中時新聞網)