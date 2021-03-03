日本職棒今（3）日繼續進行官辦熱身賽，其中火腿鬥士對西武獅之戰，火腿隊台灣球員王柏融在6局下出場代打，面對西武後投手今井達也，纏鬥了6個球後，球數2好2壞，最後揮棒落空遭三振。

8局下王柏融又有打擊機會，火腿隊1人出局攻佔一、二壘，是賺打點的機會，西武投手還是今井達也。王柏融等了2個壞球後，瞄準1顆147公里的速球打成二壘滾地球造成雙殺，結束火腿的攻勢。

總計王柏融2打數無安打，被三振1次。不過火腿隊攻勢較強，而且5名投手聯手封鎖西武打擊，終場以7比0大勝。先發投手上沢直之5局被敲4安，送出4K，有2次四壞球，無失分，拿下勝投。他將是開幕戰先發投手，看來狀況調整得很理想。

而讀賣巨人與養樂多燕子隊之戰，巨人隊台灣球員陽岱鋼也有上場，他是在9局下2人出局後上場代打，結果被對方投手近藤弘樹的1顆150公里速球擊中，獲得觸身球上一壘，接著教練團更換增田大至代跑，陽岱鋼退場休息；終場養樂多以6比1輕取巨人。

(中時 )