蔡政府在2月4日大動作宣布在蓋亞那設立台灣辦公室，豈料不到24小時就收攤。學者提出質疑，事發至今一個月，外交部有沒有檢討過為什麼會搞成這樣子？蓋亞那政策到底哪邊做錯了？誰又應該要負起責任？

馬英九基金會奔騰講堂今天談我國在蓋亞那設處卻遭撤銷事件。國民黨立委陳以信、政大外交系副教授黃奎博、駐紐西蘭前代表介文汲受邀出席。

黃奎博接連提出質疑外交部有沒有檢討過為什麼會搞成這樣子？蓋亞那政策到底哪邊做錯了？誰又應該要負起責任？台灣辦公室在蓋亞那註冊是商業組織還是半官方機構？萬一是在人家的商業部或經濟部下面，就算名稱叫台灣又怎樣？希望民進黨政府可以向大家講清楚。

介文汲指出，民進黨政府錯在太高估美國、太低估蓋亞那。如果民進黨以為只要美國人出面就一切搞定的話，那就必死無疑。蓋亞那跟很多大國有邦交，又是很多國際組織會員，他們處理國際事務比我們嫻熟，不要以為可以玩弄蓋亞那。

介文汲認為，蓋亞那應該不至於只因為兩萬支疫苗就轉向，國際間最不能接受的就是不誠信，蓋亞那感受到被台灣當工具耍，事後二話不說就發新聞稿重申「一中政策」讓台灣難堪。

陳以信猜測，蓋亞那跟我們簽署設處協議的動機並不純粹，他們跟北京之間有些小摩擦，大陸承諾的基礎工程被延宕，很有可能看上了台灣這片籌碼，利用台灣讓大陸兌現承諾。我方的外交單位則是判斷錯誤，誤判對方的動機以及我們所能掌握的情勢，加上蔡政府過早表功，釀成這次設處不到24小時就被撤銷的事件。

(中時 )