朝日電視跨海視訊訪問。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

大陸宣布3月1日起停止台灣鳳梨輸入，桃園市長鄭文燦日前在Twitter用日文推廣台灣鳳梨，引起熱烈迴響，日本網友聲援支持，日本朝日電視台2日特別跨海視訊訪問，鄭文燦感謝日本朋友對台灣的支持，看到包括國會議員小野田紀美、腦科科學家茂木健一郎等超過3萬則轉推及10萬多人按愛心，內心非常溫暖且感動，也感受到台灣與日本互相幫助、彼此加油的友好情誼。他提到，去年台灣鳳梨出口到日本總計2160公噸，今年期望能提高到5000公噸，相信台灣鳳梨又香又甜又多汁的優良品質，能受到日本消費者的喜愛，讓大家吃一口台灣鳳梨，就會想到台灣。

鄭文燦表示，去年2月開通Twitter帳號以來，桃園與日本友好城市及國會議員之間的交流更加密切，雙方互動更為即時，例如：情人節當天日本發生地震，他立即推文關心日本的狀況；上個月衛福部桃園醫院發生新冠肺炎感染事件，許多日本朋友也在Twitter上傳遞關懷與支持。

鄭文燦也指出，透過Twitter能增進彼此認識，他用日文介紹台灣、介紹桃園，希望日本朋友們來到台灣旅遊時，不要錯過桃園的美食與風景，他也透過Twitter關注日本的流行時事，包含動漫「鬼滅之刃」的魅力以及喜歡玩的Switch遊戲等，未來會繼續在Twitter上分享台灣的訊息，讓台灣與日本的關係越來越好。

鄭文燦提到，桃園是台灣的國際機場所在地，很多台灣水果都是從桃園出口到世界各國，他協助推銷鳳梨最主要是希望幫助台灣南部的農民，讓他們的心血不要白費，所以雖然桃園沒有生產鳳梨，還是很願意幫忙推銷；不過他也強調，桃園沒有生產鳳梨，但有生產許多鳳梨酥伴手禮，未來開放到台灣旅遊時，歡迎日本朋友們可以到桃園購買好吃的鳳梨酥。

鄭文燦認為，中國以鳳梨輸出恐嚇台灣是一個不正確的做法，也無法獲得台灣人民的支持，只會讓兩岸距離越來越遙遠。面對鳳梨出口中國減少的部分，台灣已研擬各種因應措施以減少農民的損失，會將鳳梨行銷至更多國家，也會增加鳳梨加工品的製造，說不定這次事件反而是一個新的開始，有助於台灣鳳梨未來的銷售與發展。

(中時 )