布拉瑞揚舞團作品《沒有害怕太陽和下雨》，舞者試著突破自己的極限，並找到屬於自己的身體語言。（張鎧乙攝）

布拉瑞揚舞團作品《沒有害怕太陽和下雨》，舞者試著突破自己的極限，並找到屬於自己的身體語言。（張鎧乙攝）

布拉瑞揚舞團作品《沒有害怕太陽和下雨》，舞者試著突破自己的極限，並找到屬於自己的身體語言。（張鎧乙攝）

享譽國際的編舞家布拉瑞揚自2014年返回台東創團，歷經颱風吹垮排練場，以及各種創團艱辛和近年疫情考驗，原本預定要在去年發表的作品《沒有害怕太陽和下雨》，也因為各種意外而一再延宕，總算要在今年登場。

布拉瑞揚表示，經營團隊、創作過程確實遇到很多困難，但位於台東的排練場經歷風災之後，獲得全台民眾熱心捐款，現在經常有人使用，是一件很有意義的事，「覺得自己很累的時候，就是還有力氣要再走下去的時候。」

《沒有害怕太陽和下雨》是布拉瑞揚見證一群來自台東阿美族12歲到19歲、年齡階層為「巴卡路耐」(Pakarongay)的少年訓練過程中所獲得的啟發。舞作呈現也邀請台東高中舞蹈科學生參與演出，更加貼近少年邁向成年的學習精神。舞者在舞作裡演唱的歌曲是來自阿美族歌謠，鼓勵青少年在成長的道路上不要害怕阻礙。

布拉瑞揚表示，阿美族的年齡階層，是以5年作為一個階段，從小朋友、青少年、壯年到老年，「一個部落結構，需要餵養一名少年什麼，教育什麼，才能讓他成為成熟的人？這個問題，也是我給舞者和自己的提問，我們都必須要不斷地提問，自己究竟要成為什麼樣的人，才能保持前進。」

舞作內容展現舞者們純粹的身體樣貌，如長時間繞著舞台慢跑與唱歌，布拉瑞揚表示，「跑步是訓練的過程，一直跑著，突破身體極限，會更加了解自己。」此外，舞台運用了許多場景投影，包括都會地區的光影，以及回到海景，一如舞團舞者們一直在尋找自己是誰，經歷都會與自然的洗禮，試著找到自己。

布拉瑞揚表示，高中生舞者雖然身體表演還不夠成熟，但是卻有年輕人的純真樣貌，這樣的特質也很符合這個作品。演出將於4月23至25日在淡水雲門劇場登場。

(中時 )