今年中國沒有因為防疫而延後開工干擾下，毅嘉宣布，2 月營收5.03 億元，比去年同期因為防疫而備受干擾的營收大增124％，不過受到春節工作天數影響減少，2月營收仍月減11.6％。 中國與歐美車市均穩定復甦，帶動車用軟板與車用打板業務需求上升，穿戴裝置、手機等消費性電子產品需求也沒有太受到疫情影響，毅嘉2月營收為5.03億元，其中軟板營收為3.8億元、機構件營收為1.24億元，軟板營收月減11.4％，與整體營收月減幅度相近，不過機構件2月營收月減幅度則達13.3％。

由於首二月營收均比去年同期大幅成長，毅嘉前二月營收合計為10.72億元，比去年同期的6.16億元大增74％。

毅嘉表示， 2月雖然受春節工作天數減少影響，但在車用電子及宅經濟產品需求強勁的帶動下，單月自結合併營收仍有5.03億元，較去年同期大幅增長124％，而目前主要客戶受惠於全球經濟的復甦，整體拉貨動能依然強勁，毅嘉全年度營運逐季增長的趨勢將可樂觀期待。

(工商 )