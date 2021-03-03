全台首場的大學校園徵才博覽會，3日登場搶才。僑光科技大學3日舉辦2021年校園徵才活動，包括大立光、車王電、台中銀行、雲品酒店及王品餐飲等72家各產業領導品牌廠商，參加企業博覽會，爭搶人才。

僑光指出，該博覽會主要提供應屆畢業生與企業廠商面對面交流，立即媒合就業機會；同時促進在校生尋找大四實習的機會，提早與企業接觸，了解就業市場現況，可做好職涯規劃。

僑光科大重視學生職涯發展，每年辦理結合實習與就業的大型校園徵才博覽會，今年以「掌握就業趨勢，邁向高薪就業」為主題，包括大立光、京元電子、車王電、佳凌科技、大銀微系統、台中銀行、台灣櫻花、雲品酒店、王品餐飲、寶雅國際、亞太電信，及神腦國際等72家各產業領導品牌廠商，參加企業博覽會及40家廠商辦理企業說明會。其中，包括30家股票上市櫃公司蒞校爭搶人才，現場提供約2,500個多元化實習與就業的職缺。

僑光科大董事長陳伯濤強調，僑光定位為「重視實務教學及產業鏈結的應用型科技大學」，以培養具有就業競爭力的職場尖兵為使命，推動就業導向課程模組、申辦產業人才培育計畫，再透過校外實習課程與就業接軌，並特別重視學生職場倫理與品德教育，達到畢業生百分百就業的辦學目標。

僑光校長余致力表示，大四全學年校外實習留任率已達35％，畢業生畢業後三年就業率，亦達89.1％。學校開設「懿德講堂」通識課程，培養學生的品德教育成效良好，在職場品德軟實力方面，雇主滿意度也高達90％以上。

僑光在「僑園築夢計畫」中，提供學涯定向與就業輔導的高額獎學金申請，落實職涯輔導與產學「鏈結」的雙重功效，進而提升學生未來職場的競爭力。

(工商 )