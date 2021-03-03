高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）3日公布自結2月合併營收1.69億元、年增111.27％，已連續2個月創下同期新高，累計今年前二月合併營收4.22億元、年增56.22％，主因是大陸車市產銷持續增溫，加上農曆年後，大陸廠員工復工率高，讓自結2月營收創下佳績。和勤認為，大陸車市持續增溫、新能源車效應，及新產品陸續量產，預期今年合併營收，將保持成長態勢。

和勤表示，公司2月兩大業務營收，分別為汽車零件1.27億元，占比75.12％；硬碟機構件（VCM Plate）0.39億元，占比22.98％。

和勤指出，雖然2月適逢農曆春節假期，工作天數較短，但大陸政府為避免疫情在春運期間群聚擴散，推動政策呼籲「就地過年」，公司也響應政策實施員工福利計畫，對選擇留守過節的員工，提供免費員工餐、年夜飯、年貨、紅包及舉辦線上抽獎等活動，鼓勵員工積極防疫。

結果，和勤大陸廠多數員工就地過年，使得大陸廠農曆年後復工率高達95％，在產能全開下，2月營收衝高，讓公司單月營收及累計前二月營收，均創同期新高，以目前車市來看，今年第一季營收成長可期。

由於大陸整體車市成長，且燃油車與新能源車需求均同步增加，尤其各大品牌車廠積極推出新能源車款，今年新能源車市場大幅成長可期。和勤產品以變速箱、門鎖、發動機、座椅及煞車系統零件為主，七成以上產品為獨供，終端客戶涵蓋大陸合資品牌車廠。

至於新能源車的零件方面，和勤除供應某家美系電動車廠高壓開關的平台件外，也自今年起新增門鎖供應。此外，和勤已供應其他品牌新能源車、座椅等零件，並同步與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，隨著各品牌新能源車上市銷售，相關零件的營收占比，也將逐步提高。

和勤透露，今年另一個營運大成長的動能，將來自新產品貢獻。其中，公司去年開發的重卡變速箱零件，預計今年下半年量產；此外，去年因疫情而延遲出貨的訂單回流，高壓柱塞泵系列產品，也將於今年下半年出貨。和勤認為，由於新產品均為高毛利產品，將可顯著貢獻公司今年營收及獲利的成長力道。

(工商 )