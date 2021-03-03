台中麗寶樂園渡假區將在4月2日至4月11日舉辦熱氣球夢想節，現場有搭乘繫留升空活動外，還有熱氣球小教室、Walk In體驗等，而麗寶福容大飯店也順勢規劃出熱氣球住房專案，今（3日）上午9點更在官網開賣限時24小時的早鳥專案，要讓遊客用優惠價格搭熱氣球、玩樂園、住好飯店等一次通通滿足。

麗寶福容大飯店推出「麗寶熱氣球夢想節假期」，讓房客輕鬆划算玩樂。（麗寶福容大飯店提供）

麗寶樂園渡假區舉辦為期10天的熱氣球夢想節活動，地點選在緊鄰麗寶Outlet Mall二期的落羽松大草原，活動期間內有最多5顆熱氣球，以繩子固定於地面、定點升降的繫留升空體驗，遊客可以坐進熱氣球吊籃中，感受燃燒器噴出火焰，熱氣直衝向上帶領熱氣球離地近60公尺高度，飽覽周邊景緻。

活動期間，每日清晨5點半開放，入場清潔費每人100元，可各別抵用樂園、天空之夢摩天輪門票、麗寶國際賽車場Sodi/CRG卡丁車等3種消費，繫留時段為上午6點至上午8點、下午4點15分至下午6點15分，繫留體驗每人收費600元，視天候決定販售票數，售完為止；而現場還有熱氣球小教室，在教練解說之下探索熱氣球飛行原理，還可以走進由冷空氣膨脹的熱氣球內，來場獨特的Walk In體驗，只要排隊就能免費參加。

麗寶福容大飯店推出住房專案，3月3日上午九點起於官網推出早鳥專案，限時24小時販售

同樣位於麗寶樂園渡假區內的麗寶福容大飯店，將在4月5日至4月11日推出划算的「麗寶熱氣球夢想節假期」，包含入住精緻雙人房1晚、田園西餐廳自助早餐2客、探索世界雙日暢遊門票2張、熱氣球繫留搭乘體驗券2張、順園日式料理御守套餐2客、同樂券2張（可用於兌換迎賓飲料、三溫暖券、休閒活動DIY券等），每房僅9999元起；若選擇3天2夜更加贈4D王劇場券2張，1萬5999元起。

今日（3日）早上9點起在麗寶福容大飯店官網更推出限時24小時的早鳥搶購活動，「麗寶熱氣球夢想節假期」2天1夜專案可享每房8999元起的早鳥優惠價，等於現省1000元。此外，麗寶福容大飯店在4月2日至4月4日另推出兒童節住房專案，1泊2食玩樂園，搭配熱氣球入場券2張，每房9999元起；若選擇繫留搭乘體驗，每房1萬1199元起。

麗寶樂園即日起至3月31日推出博幼票買一送一的優惠。（麗寶樂園渡假區提供）

不只熱氣球吸睛，麗寶樂園今年邀請魔術界奧斯卡最佳幻術師打造「超視覺魔幻秀」吸客，而樂園在即日起至3月31日更推出「博幼票買一送一」優惠，凡是60歲以上長者、3至6歲兒童、孕婦持媽媽手冊、榮譽志工、身障者與陪同者出示相關證件，到麗寶樂園現場購票即可享2人購票僅399元之優惠，用划算價格暢玩樂園及看表演。

(中時 )