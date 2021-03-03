新冠疫情重創航空、旅遊等產業。南韓政府為協助航空業度過難關，3日宣布開放「旅遊泡泡」（Travel bubble），考慮允許持陰性檢驗證明的旅客直接入境，不需隔離；當局同時還計畫擴大「偽出國」旅遊飛行範圍。韓媒分析，台灣很可能列入首批開放優先名單。

南韓國土交通部公布航空業支援方案。在旅遊泡泡方面，國土部將與防疫表現良好的國家或地區協商，互相開放邊境，允許人民以觀光名義來往。相關協議簽訂後，只要旅客在出國前接受新冠病毒篩檢，且結果為陰性，就能拿到「免疫護照」，直接入境觀光。

至於「偽出國」旅遊，國土部計畫將目前僅限仁川機場營運的航班擴大到全國各地，並與文化體育部配合，向推廣此類商品的航空公司和旅行社提供獎勵。除目前已有的出境航線，還將新增入境航線，此外也會視疫情和疫苗接種狀況，考慮讓旅客抵韓後前往機場免稅店購物等。

事實上，南韓去年7月就曾規劃與部分國家互相開放邊境，當時台灣也曾列入優先名單，後來這項計畫因韓國疫情升溫而遭擱置。韓媒報導，台韓雙方已就旅遊泡泡問題，多次交換意見。

(中時 )