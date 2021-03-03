台中市很多條道路都以黃花風鈴木作為行道樹，目前已開始綻開金黃色花朵，吸引很多民眾拍照。（盧金足攝）

春暖花開，全台掀起賞花熱，但在熱門追櫻風潮中，台中市多處公園及周邊道路盛的黃花風鈴木，彷彿被灑上金箔般繽紛、貴氣，也很吸睛，整條行道樹和公園，像一棵棵黃金發財樹大暴發，很多網美與民眾紛紛拍照打卡，

台中市開好開滿黃花風鈴木地點，北屯區廍子公園，廍子路、景賢路及廍子路興公園周邊的太順路等，都以黃花風鈴木作為行道樹，開始綻開金黃色花朵。

黃花風鈴木自2月底開始綻放，為期約1個月花期，現在是欣賞黃花風鈴木的最佳時刻，盛開的樹花與藍天白雲相映，沿途可見金黃色絲帶的身影，浪漫美景在台中市許多角落綻放。

其他包括東區樂成公園、西屯區文修公園及南屯區文心森林公園等多處都能看見，美麗的都市景觀成為台中的公共資產。

黃花風鈴木像黃金發財樹，還之前盛開燦爛的洋紅風鈴木，多處公園與街道出現超可愛的粉色小花團，北屯區三甲公園入口廣場16株洋紅風鈴木，花瓣隨風飄落景致相當夢幻。

建設局指出，洋紅風鈴木花期為1至3月具觀賞性，花朵造型呈現繡球狀、整串宛若風鈴，是常見道路及公園景觀樹種，在春季綻放點綴台中城市景觀。

高掛空中的粉紅棉花糖樣深獲網美及大、小朋友喜愛，待葉子落盡後，艷麗的花獨展姿態，3、4月超夯黃花風鈴木接力爭艷，為市容增添另一番喜氣的色彩。

(中時 )